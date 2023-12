CVW CleanTech Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cvw Cleantech zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 12,5 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 32,76, was bedeutet, dass Cvw Cleantech weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Cvw Cleantech-Aktie beträgt aktuell 0,9 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,81 CAD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 0,64 CAD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Cvw Cleantech basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde festgestellt, dass Cvw Cleantech über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cvw Cleantech war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und nur neutralen Diskussionen an vier Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Cvw Cleantech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.