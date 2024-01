CVW CleanTech Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Cvw Cleantech liegt bei 33,33. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25 für die Cvw Cleantech, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,88 CAD für den Schlusskurs der Cvw Cleantech-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,8 CAD, was einem Unterschied von -9,09 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,67 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 19,4 Prozent darüber lag. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden dabei berücksichtigt. Bei der Cvw Cleantech zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Cvw Cleantech wurde in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cvw Cleantech, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

