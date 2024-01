CVS Health, tut es schon wieder!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Cvs Health-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch im letzten Monat unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cvs Health-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Cvs Health als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,92 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der bei 99,45 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Cvs Health mit einer Rendite von -12,12 Prozent eine um 23 Prozent niedrigere Performance. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 33,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Cvs Health mit 45,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cvs Health beträgt derzeit 3, was eine negative Differenz von -86,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" bedeutet. Aus diesem Grund erhält Cvs Health in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.