CVS Health Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert wird. Der RSI von Cvs Health liegt bei 28,29 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 55,3, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Analysten schätzen die Aktie von Cvs Health langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Cvs Health aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 99,33 USD, was einer Erwartung von 29,68 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie somit die Bewertung "Gut".

Laut der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Cvs Health als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV der Aktie liegt bei 8,92, was insgesamt 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für die Cvs Health-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 71,51 USD weicht um +7,12 Prozent vom aktuellen Kurs von 76,6 USD ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (76,1 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,66 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.