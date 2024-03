CVS Health Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Cvs Health war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an drei Tagen eine überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es wurden konkret 3 "Schlecht"-Signale (bei 2 "Gut"-Signalen) auf Basis der Kommunikation identifiziert, wodurch dieses Kriterium insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cvs Health liegt bei 14,73, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Cvs Health derzeit +3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +8,44 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8,92 für Cvs Health, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 98. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.