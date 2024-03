CVS Health Aktie: Das ist einfach klasse!

Derzeit wird die Aktie von CVS Health als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,92. Dies bedeutet, dass die Börse nur 8,92 Euro für jeden Euro Gewinn von CVS Health zahlt, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche eine Unterbewertung um 91 Prozent darstellt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von CVS Health als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 14,73, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 43,22 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird der Relative Strength Indikator als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und ist in Bezug auf CVS Health überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an neun Tagen positiv und an zwei Tagen negativ diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" bewertet, obwohl automatische Analysen in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergeben haben.

In Bezug auf den Aktienkurs hat CVS Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,81 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu anderen Aktien in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Underperformance von -4676,16 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie um 1413,64 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.