CVS Health Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Cvs Health verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt um 6,6 Prozent, was eine Underperformance von -18,71 Prozent für Cvs Health bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,7 Prozent im letzten Jahr. Hierbei lag Cvs Health um 11,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance in sowohl Branchen- als auch Sektorenvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Cvs Health-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 46,55, was auch hier zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung im Internet kann die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Cvs Health eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um Cvs Health in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergeben sich sieben Handelssignale, wovon 5 als "Gut" und 2 als "Schlecht" einzustufen sind. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass die Aktie von Cvs Health bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.