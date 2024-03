CVS Health Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 6 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Cvs Health abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aktuell sehen die Analysten das Wertpapier ebenfalls positiv, mit 2 positiven, 1 neutralen und keinen negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91 USD, was einem potenziellen Anstieg um 16,58 Prozent entspricht, was auch zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Cvs Health beträgt aktuell 3,27 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt von 2,9 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher neutral.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität geht zurück, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es auch einige negative Signale in den kommunikativen Aktivitäten der Anleger, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.