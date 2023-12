CVS Health Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Die technische Analyse von Cvs Health zeigt, dass das Unternehmen sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 71,25 USD, während der 50-Tages-Durchschnitt bei 71,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 78,96 USD liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analysteneinschätzung ergab in den letzten zwölf Monaten 10 "Gut"-Bewertungen und 2 "Neutral"-Bewertungen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den vergangenen Monat ergab sich eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cvs Health momentan überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten haben zudem ein durchschnittliches Kursziel von 110,88 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 40,42 Prozent bedeutet.

Insgesamt erhält Cvs Health somit ein "Gut"-Rating auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren.