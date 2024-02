CVS Health Aktie: Was war das denn?

Der Gesundheitsdienstleister Cvs Health schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 3,27 % liegt sie 89 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 92,26 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Langfristig gesehen erhält die Cvs Health-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 8 Bewertungen waren 7 positiv, 1 neutral und keine negativ. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 96,5 USD, was eine erwartete Performance von 28,34 % bedeutet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Cvs Health-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Cvs Health eher neutral, wobei an drei Tagen positive und an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf automatischen Analysen, die überwiegend positive Signale ergeben haben.