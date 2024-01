CVS Health Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander verknüpft. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Cvs Health beträgt 70,42, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,34 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Lage als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cvs Health bei 73 USD und weist eine Entfernung von +2,18 Prozent vom GD200 (71,44 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 74,31 USD, was einen Abstand von -1,76 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Kurs der Cvs Health-Aktie als "Neutral" eingeschätzt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) ist Cvs Health aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 8,92, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 100,05 entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Cvs Health-Aktie abgegeben, wovon 8 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Cvs Health-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cvs Health vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 111 USD, was einem Aufwärtspotential von 52,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Informationen wird ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Cvs Health somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.