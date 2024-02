CVS Health Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Cvs Health-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50,57 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral" Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen insgesamt negative Meinungen über Cvs Health überwiegen. Auch wurden in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zudem wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, davon 8 positive und 0 negative. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend wird die Aktie von Cvs Health bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Bezüglich des Aktienkurses ergibt sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von -12,12 Prozent im vergangenen Jahr, was 6,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 2,47 Prozent, wobei Cvs Health aktuell 14,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cvs Health mit 3,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, was einer Differenz von -88,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.