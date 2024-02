CVS Health Aktie: War das schon alles?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Cvs Health liegt bei 59,93, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,94 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Cvs Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 3,27 % auf, was 87,65 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 90,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Cvs Health eine Rendite von -12,12 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,64 Prozent, wobei Cvs Health mit 18,76 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr.

In den letzten zwölf Monaten gab es von Analysten 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Cvs Health, was im Durchschnitt zu einer "gut"-Bewertung führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 111 USD, was einem möglichen Anstieg von 50,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (73,92 USD) entspricht. Daher erhält die Cvs Health-Aktie insgesamt eine "gut"-Empfehlung aus Analystensicht.