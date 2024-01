CVS Health Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Der Aktienkurs von Cvs Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -0,11 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -18,84 Prozent für Cvs Health bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Cvs Health 36,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) ist Cvs Health aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,92 gehandelt, was einen Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 98,56 ergibt. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse, die den aktuellen Trend des Wertpapiers ermittelt, zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cvs Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 71,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 78,96 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +10,82 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,76 Prozent) auf Basis der letzten 50 Handelstage (71,29 USD), wodurch die Cvs Health-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende hat Cvs Health derzeit eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -85, was dazu führt, dass die Cvs Health-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.