CVS Health Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Cvs Health liegt bei 42,25, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 33,15 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Cvs Health. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cvs Health deutlich weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Cvs Health mit einer Rendite von -18,96 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 27 Prozent darunter liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,12 Prozent, wobei Cvs Health mit 0,83 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so kann aktuell bei einer Dividendenrendite von 3,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Gesundheitsdienstleistern ein geringerer Ertrag in Höhe von 85,26 Prozentpunkten erzielt werden. Somit fällt die Dividendenpolitik des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.