CVS Health Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Cvs Health hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 71,51 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 76,6 USD liegt, was einer Abweichung von +7,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 76,1 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 76,6 USD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 3,27 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (90,93 %) niedriger ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die Aktie von Cvs Health langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es wird ein Kursziel von 99,33 USD erwartet, was einer Erwartung von 29,68 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cvs Health liegt bei 28,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,3 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie von Cvs Health.