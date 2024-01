CVS Health Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. In der Diskussion dominierte neun Tage lang vor allem negative Kommunikation, während an einem Tag überwiegend positive Themen behandelt wurden. In jüngster Zeit haben Anleger auch vermehrt über negative Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cvs Health gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Daten haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab. Daraus ergibt sich eine "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das Anleger-Sentiment demnach eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Cvs Health-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,6 weniger volatil als der RSI7, und auch hier wird die Cvs Health-Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt also ein "Neutral"-Rating.

Im vergangenen Jahr erhielt Cvs Health insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 8 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognosen ein Abwärtspotential von -91,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielte die Cvs Health-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,78 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,89 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -4,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Cvs Health 7,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.