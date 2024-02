CVS Health Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Cvs Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 6,01 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -18,12 Prozent für Cvs Health führt. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite mit -5,24 Prozent im letzten Jahr über dem Wert von Cvs Health um 6,87 Prozent. Diese schlechtere Performance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cvs Health mit 3,27 Prozent 87,65 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies macht die Aktie zu einem weniger rentablen Investment im Vergleich zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cvs Health besonders negativ diskutiert, mit positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an sechs Tagen. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefgreifende Analysen der Kommunikation ergaben vor allem "Gut" Signale, wodurch Cvs Health insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cvs Health-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.