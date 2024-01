CVS Health Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Unternehmen Cvs Health wird momentan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,92 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche der Gesundheitsdienstleister weist im Vergleich dazu einen Wert von 97,93 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cvs Health mit einem Wert von 90,29 derzeit als überkauft betrachtet wird. Daher erhält sie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird als "Neutral" eingestuft. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht" für diese Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Cvs Health-Aktie stattgefunden, von denen 8 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Cvs Health-Aktie. Kurzfristig betrachtet ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Dadurch wird die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die von den Analysten durchgeführte Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 111 USD, was ein Aufwärtspotential von 51,6 Prozent bedeutet. Daher resultiert eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Cvs Health mit einer Rendite von -12,12 Prozent eine Differenz von mehr als 17 Prozent auf. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 15,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Cvs Health mit 27,18 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.