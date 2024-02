CVS Health Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Cvs Health 5 Mal positiv, 1 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cvs Health vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 99,33 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 28,84 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 77,1 USD, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cvs Health-Aktie von den Analysten somit eine "gute" Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cvs Health in dieser Kategorie daher ein "schlechtes" Rating.

Im Branchenvergleich hat Cvs Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 2,79 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cvs Health eine Underperformance von -14,9 Prozent verzeichnet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -6,01 Prozent im letzten Jahr, und Cvs Health lag 6,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Cvs Health inzwischen 71,53 USD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 77,1 USD hat. Dies führt zu einem Abstand von +7,79 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 76,22 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +1,15 Prozent hat und somit als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "gut".