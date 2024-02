CVS Health Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Strategic Investments":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Cvs Health war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab insgesamt drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cvs Health daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Gleichzeitig haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Kaufsignale. Insgesamt erhält Cvs Health von der Redaktion ein "Neutral"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Cvs Health liegt derzeit bei 3,27 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Wert liegt bei 92,27, was zu einer Differenz von -89 Prozent zur Branche führt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 71,7 USD für den Schlusskurs der Cvs Health-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 76,43 USD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 76,51 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cvs Health eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Zur Einschätzung des Relative-Stärke-Index (RSI) ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt bei 49,69 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der 25-Tage-RSI bei 42,06 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Cvs Health-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.