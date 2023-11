CVS Health Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Der Cvs Health-Kurs wird am 11.11.2023, 01:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 67.7 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cvs Health entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cvs Health im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cvs Health. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sieben Signalen (0 Sell, 7 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cvs Health beläuft sich mittlerweile auf 73,34 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 66,74 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 69,53 USD. Somit ist die Aktie mit -4,01 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,92. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cvs Health zahlt die Börse 8,92 Euro. Dies sind 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 46,22. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.