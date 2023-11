CVS Health Aktie: Ist das wirklich wahr?

Cvs Health erhält positives Analysten-Rating und gilt als unterbewertet. Laut Analysten gibt es in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Bewertungen für die Cvs Health-Aktie. Davon wurden 12 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 115,6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 67,61 Prozent entspricht. In Bezug auf die Kommunikation im Netz wurde eine geringe Diskussionsintensität festgestellt, jedoch eine positive Stimmungsänderung identifiziert. Anleger äußerten sich überwiegend positiv in sozialen Netzwerken und es gab mehr Kaufsignale als Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvs Health liegt bei 8 und damit deutlich unter dem Durchschnitt der Branche. Aufgrund dieser fundamentalen Analysen wird die Aktie von Cvs Health insgesamt als "Gut" bewertet.

