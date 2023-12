CVS Health Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Cvs Health liegt aktuell bei 18,57, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt. Dieses Signal wird als "Gut" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer positiven Bewertung des RSI führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Cvs Health ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 92,8 für Gesundheitsdienstleister ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat Cvs Health im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,96 Prozent erzielt, was 78,66 Prozent unter dem Durchschnitt für den Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -18,25 Prozent, und Cvs Health liegt aktuell 0,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Cvs Health beträgt derzeit 3,41 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,13 % für Gesundheitsdienstleister. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.