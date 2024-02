CVS Health Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse von Cvs Health zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,6 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 77,15 USD liegt (+7,75 Prozent Abweichung). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 76,34 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird Cvs Health auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, weshalb Cvs Health auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Die Analysten bewerten die Cvs Health-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 99,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 28,75 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Tage (50,57) führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält Cvs Health in verschiedenen Bereichen eine überwiegend positive Bewertung auf Basis technischer Analysen, Stimmung und Analystenmeinungen.