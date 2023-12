CVS Health Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Der Aktienkurs von Cvs Health hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,96 Prozent erzielt, was 78,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -18,25 Prozent, und Cvs Health liegt aktuell 0,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zur Bewertung der Aktie mit "Gut" geführt hat. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Cvs Health festgestellt werden. Diese negative Entwicklung führt dazu, dass das Sentiment und Buzz der Aktie mit "Schlecht" bewertet werden. In Bezug auf die Dividende weist Cvs Health derzeit eine Rendite von 3,41 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird auch die Dividende als "Schlecht" eingestuft.