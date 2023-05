CVS Health Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Per 06.05.2023, 00:10 Uhr wird für die Aktie Cvs Health am Heimatmarkt New York der Kurs von 68.79 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsdienste".

Die Aussichten für Cvs Health haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,92. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cvs Health zahlt die Börse 8,92 Euro. Dies sind 89 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 83,9. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Cvs Health hat mit einer Dividendenrendite von 2,82 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.38%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt +0,44. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cvs Health-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Cvs Health mit einer Rendite von -19,02 Prozent mehr als 52 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,42 Prozent. Auch hier liegt Cvs Health mit 43,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.