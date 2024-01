CVS Health Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Cvs Health-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 6,17 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 26, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Cvs Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Cvs Health-Aktie mit einer Underperformance von -18,84 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 17,55 Prozent aufwies, konnte die Cvs Health-Aktie nicht mithalten und lag um 36,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht wird die Cvs Health-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gesundheitsdienstleister) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,92, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 98,56 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Cvs Health-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent. Die Differenz zu den vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -85, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.