CVS Health Aktie: Eine neue Chance!

In den vergangenen zwölf Monaten hat Cvs Health insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens "Gut" ist. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cvs Health. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 111 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -91,25 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cvs Health derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 1127,9 USD, womit der Kurs der Aktie um +12,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von +19,46 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 8,92 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 99. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.