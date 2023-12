CVS Health Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Neben den Analysen aus Bankhäusern können auch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. In Bezug auf die Aktie von Cvs Health zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cvs Health hat sich jedoch positiv verändert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Cvs Health in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Für die Cvs Health-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 71,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 78,96 USD liegt, was zu einer deutlichen Überperformance von +10,82 Prozent führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 71,29 USD eine Überperformance von +10,76 Prozent. Insgesamt wird Cvs Health daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 8 auf, was bedeutet, dass die Börse 8,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Cvs Health zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 91 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cvs Health mit einer Rendite von -18,96 Prozent mehr als 36 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,29 Prozent, wobei Cvs Health mit 19,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Cvs Health in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.