CVS Health Aktie: Augen auf!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Cvs Health in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cvs Health daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Cvs Health beträgt derzeit 3,27 %, was einen geringeren Ertrag von 88,18 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im letzten Jahr haben 5 Analysten eine positive Einschätzung, 1 eine neutrale Einschätzung und keine eine negative Einschätzung für Cvs Health abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 99,33 USD, was einem Potenzial von 28,84 Prozent über dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, hat die Performance von Cvs Health in den letzten 12 Monaten um -12,12 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.