CVS Bay Area Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Cvs Bay Area wird in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 690,53 JPY, was 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 748 JPY liegt. Auch der GD50 beträgt 703,48 JPY, was einer Abweichung von +6,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 46,05 Punkten bzw. 42,72 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hinweist.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den letzten Wochen weder positiv noch negativ über die Cvs Bay Area diskutiert wurde.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Cvs Bay Area festgestellt wurde. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich.

Insgesamt erhält die Cvs Bay Area daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.