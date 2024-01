CVS Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Cvs 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 2135 GBP. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1607 GBP könnte die Aktie um 32,86 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cvs-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvs 27. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 36. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Cvs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,12 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -15,83 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,29 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Cvs um 1,57 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Cvs daher in dieser Stufe insgesamt ein "Neutral"-Rating.