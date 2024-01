CVS Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Analysten bewerten die Aktie der Cvs langfristig als "Gut". Von 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Im vergangenen Monat gab es eine "Gut"-Bewertung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie daher auch aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 2135 GBP, was einem Anstieg von 26,86 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Cvs beträgt derzeit 0,5 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs und liegt damit leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,39 Prozent. Die Dividendenpolitik wird daher von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Cvs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,92 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +2,11 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Unternehmen im Durchschnitt um -15,02 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Cvs 1,09 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Cvs war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.