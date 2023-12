CVRx Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die charttechnische Analyse der Cvrx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,63 USD liegt, was einer Abweichung von +60,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine positive Abweichung von +32,38 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cvrx-Aktie also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Zeit mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs eine mögliche negative Entwicklung von -14,3 Prozent bedeutet, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung also mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.