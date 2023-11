CVRx Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie der Cvrx wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als gut, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20,25 USD, was einer Erwartung von 5,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 19,18 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

In den letzten zwei Wochen wurde Cvrx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 13,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,18 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +37,1 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 15,47 USD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich eine positive Einschätzung für die Aktie von Cvrx auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse.