CVR Partners LP Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Cvr-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,83 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 72,4 USD, was einem Unterschied von -8,16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 69,28 USD, was einem Unterschied von +4,5 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine übliche Aktivität und eine eher positive Stimmungsänderung. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert von 50,78 für den RSI7 und einen Wert von 38,36 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Cvr-Aktie somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.