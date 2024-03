CVR Partners LP Aktie: Aus und vorbei!

In den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmungslage rund um die Aktie von Cvr gezeigt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz blieb in diesem Zeitraum unverändert. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Cvr auf dieser Stufe.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index, der für Cvr derzeit einen Wert von 38,78 anzeigt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiven Themen standen sieben Tage mit negativer Kommunikation gegenüber, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cvr-Aktie sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt unterschreitet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Stimmung und eine schlechte Bewertung für die Cvr-Aktie auf verschiedenen Ebenen, basierend auf der Auswertung von Sentiment, Kommunikationsfrequenz, Relative Strength-Index und technischer Analyse.