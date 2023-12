CVR Energy Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvr Energy bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,69 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Cvr Energy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Cvr Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,62 Prozent erzielt, was 28,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Cvr Energy aktuell 6, was einer negativen Differenz von -17,01 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.