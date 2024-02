CVR Energy Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsveränderung rund um die Aktie von Cvr Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Cvr Energy mit 8,55 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit 20,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 4,79 und liegt damit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie ist aus heutiger Sicht also unterbewertet und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,97 Punkten, was darauf hinweist, dass Cvr Energy überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält das Cvr Energy-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.