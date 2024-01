CVR Energy Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Cvr Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 22,61 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cvr Energy eine Underperformance von -2,36 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 22,61 Prozent im letzten Jahr, und Cvr Energy lag 2,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. An acht Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cvr Energy unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cvr Energy-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cvr Energy vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 28 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (31,14 USD) ausgehend um -10,08 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Cvr Energy von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cvr Energy verläuft aktuell bei 30,94 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 31,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,65 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 31,47 USD, was für die Cvr Energy-Aktie eine aktuelle Differenz von -1,05 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".