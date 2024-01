CVR Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse der Cvr Energy-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,31 USD liegt, was einer Abweichung von -2,07 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Durchschnitts erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,44 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-3,59 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cvr Energy-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 20,25 Prozent erzielt hat, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,44 Prozent, was bedeutet, dass die Cvr Energy-Aktie mit 4,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Cvr Energy-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cvr Energy. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende hat Cvr Energy derzeit ein Verhältnis von 6 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -21,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.