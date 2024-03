CVR Energy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Aktienkurs von Cvr Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um 6 Prozent verschlechtert. In den letzten 12 Monaten erzielte die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Rendite von 18,38 Prozent, während Cvr Energy mit 12,77 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Derzeit liegt der RSI7 von Cvr Energy bei 23,13 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch keine Überkaufs- oder Überverkaufssignale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Cvr Energy-Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cvr Energy in den letzten Wochen kaum verändert und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Cvr Energy als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,19 im Vergleich zum Branchen-KGV von 26,79. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.