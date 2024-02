CVR Energy Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Obayashi":

Cvr Energy hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,49 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,64 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt der Wert um 11 Prozentpunkte niedriger. Dadurch erhält die Cvr Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Cvr Energy veröffentlicht. Allerdings waren in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen präsent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Cvr Energy-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cvr Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,55 Prozent erzielt, was 17,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.