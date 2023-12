CVR Energy Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI für Cvr Energy liegt momentan bei 35,12 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 49,07 zeigt, dass die Cvr Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Cvr Energy stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -21,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cvr Energy eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Aktie von Cvr Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,62 Prozent erzielt, was 44,8 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Aktie 44,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.