CVF Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Der RSI25 für Cvf beläuft sich auf 99,14, was einer Bewertung als "Schlecht" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cvf-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,019 USD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cvf eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Cvf wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Cvf sowohl in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, die Anlegerstimmung als auch das langfristige Stimmungsbild das Rating "Neutral".