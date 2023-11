CVF Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Cvf-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,003 USD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 85 Prozent unter dem GD200 (0,02 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, beträgt 0,01 USD, was einem Abstand von -70 Prozent entspricht, und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Cvf daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz um die Cvf-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Cvf von privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cvf-Aktie beträgt 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 59,81, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Cvf-Aktie.