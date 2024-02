CVF Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cvf-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,022 USD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,03 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-26,67 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cvf in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Bewertung der Stimmung der Anleger ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Cvf-Aktie sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus der Bewertung des Sentiments und des RSI eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung für die Cvf-Aktie.