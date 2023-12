CVD Equipment Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Cvd Equipment hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 59,92, was 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cvd Equipment mit -7,02 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 24,27 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Cvd Equipment nur eine Rendite von 31,29 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmungsänderung führt. Zudem war das Unternehmen Gegenstand zunehmender Diskussionen und erhielt mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cvd Equipment-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

