CVD Equipment Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Dividendenrendite von Cvd Equipment beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 59,92 insgesamt 14 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 69,69 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". In der fundamentalen Analyse wird der Aktie daher die Einstufung "Gut" verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Cvd Equipment gemessen, was zu einer positiven Veränderung der Stimmungsrate führte. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild insgesamt die Bewertung "Gut" zugeordnet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,33 Prozent erzielte. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" liegt Cvd Equipment damit 25,31 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,98 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,87 Prozent, wobei Cvd Equipment aktuell 43,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.